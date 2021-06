Italien: Hochaktiver Vulkan Ätna speit Lava

Der Ätna auf Sizilien kommt nicht zur Ruhe: Der Vulkan spuckte zuletzt am Sonntag Unmengen an Asche und Lava, wie in spektakulären Aufnahmen zu sehen ist (siehe Video oben). Ströme aus flüssigem Gestein rannen die Hänge von Europas höchstem aktiven Feuerberg hinab.