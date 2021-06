Schumacher hat genug: „Muss mit dem Team reden!“

Waghalsiges Manöver in Baku

Bereits beim Rennen in Baku krachten die beiden Piloten aneinander. Als Schumacher in der letzten Runde auf der Geraden in Baku zum Überholen ansetzte, zuckte Mazepin vor ihm gefährlich nach rechts rüber - und das bei über einer Geschwindigkeit von über 300 km/h.