Ab 15 Uhr LIVE: Wer gewinnt Hit in Le Castellet?

Red Bull will seine Führung in beiden WM-Wertungen erfolgreich verteidigen. In der Fahrerwertung liegt Monaco-Sieger Max Verstappen vier Punkte vor Lewis Hamilton, bei den Konstrukteuren hat Red Bull den Polster auf Mercedes durch den Erfolg von Sergio Perez in Baku zuletzt auf 26 Zähler ausgebaut. Der Mexikaner ist in der Fahrer-WM Dritter.