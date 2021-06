Küchenbrand in Vösendorf fordert Verletzte

Gegen 20.45 Uhr heulten in Vösendorf die Feuerwehrsirenen - ein Brand in einer Küche war gemeldet worden. Innerhalb weniger Minuten rückten 20 Kameraden in drei Fahrzeugen aus. Glücklicherweise befand sich der Einsatzort nur wenige hundert Meter vom Feuerwehrhaus entfernt, sodass die Helfer rasch vor Ort waren. Parallel wurden auch der Notarzt aus Mödling sowie ein Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes alarmiert.