Auto mehrmals gegen die Tunnelwand gekracht

Der 44-Jährige war am Samstag mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn im Katschbergtunnel aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geraten, stieß in Folge mehrmals gegen die rechte und linke Tunnelwand und kam schließlich auf der Überhohlspur zum Stillstand. Am Auto des in Deutschland lebenden Italiener entstand schwerer Sachschaden. Der Lenker blieb unverletzt.