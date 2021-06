Vorarlberg zahlt ÖBB etliche Millionen weniger

Kein Wunder, dass auch Landesrat Rauch die Freude an dem Projekt vergangen ist: „Die Hoffnungen, die wir in die Talent-3-Zuggarnituren gesetzt hatten, wurden bitter enttäuscht“, erklärte er. Er hätte zur Kenntnis nehmen müssen, dass Verträge trotz Absicherungen und Strafbestimmungen nicht immer für bare Münze zu nehmen sind. Aber Rauch sieht ein Licht am Ende des Bahntunnels: Der Talent-3-Ausfall wird pünktlich zum Schulstart mit Talent-1-Zügen abgefedert. So können die versprochenen Sitzplatzkapazitäten gewährleistet werden.