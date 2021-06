Biker fährt Pferdekutsche an: zwei Tiere verletzt

Die Pferdekutsche war am Samstagnachmittag in Vaduz unterwegs, als ein Motorradfahrer zum Überholen des Gefährts ansetzte. Dabei allerdings fuhr er so knapp an dem Gespann vorbei, dass er eines Tiere mit seinem Körper streifte. Das erschreckte das Tier dermaßen, dass es stürzte, wodurch es auch das zweite Pferd mit zu Boden riss.