Erzbischof Lackner übergab Kroatien Papst-Urkunden

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat zwei historisch wertvolle Papsturkunden und eine kleine Sammlung anderer Archivalien an die Republik Kroatien übergeben. Die Restitution der Handschriften an ihre Besitzer sei das Ergebnis der Digitalisierung von Archiven und einer europäischen Kooperation, wie Kathpress am Freitag nach dem Festakt der Erzdiözese im Bischofshaus informierte.