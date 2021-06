Fahrradfahrerin (29) kollidiert mit Fußgängerin

Gegen 16.30 Uhr fuhr die 29-Jährige mit ihrem Fahrrad in Innsbruck den Markgraben entlang in westliche Richtung. „Auf Höhe von Hausnr. 27 wollte plötzlich eine bisher unbekannte Frau im Bereich der Radfahrerin den Marktgraben vom nördlichen Gehsteig in Richtung Süden überqueren. Dabei kam es im Bereich des Vorderrades zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und der Radfahrerin“, heißt es seitens der Polizei.