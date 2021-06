„Walking for Animals“: Zu Fuß nach Rumänien

Sandor wollte ein Zeichen für die Streunerhunde Rumäniens setzen. Und er sammelte Spenden für den Tierschutzverein „Robin Hood“ mit Sitz in St. Leonhard am Forst in Niederösterreich, der sich seit vielen Jahren für die Hunde in Rumänien einsetzt. Mit den Spenden werden wichtige Kastrationskampagnen finanziert und Reparaturen im Tierheim Fiducia durchgeführt.