Schulräume in Tirol für Therapien nutzen

„Die Hemmschwelle für Betroffene fällt weg“

Das Angebot könne demnach in den Unterricht und in die Betreuung miteinfließen, die Hemmschwelle für viele Eltern, das Kind in der Freizeit an einen anderen Ort zubringen, falle weg und Schulsozialarbeiter sowie Pädagogen können im Schulverband gemeinsam auf die Eltern, die sich unsicher sind, einwirken. „Nur so kann der beste therapeutische Erfolg erzielt werden“, verdeutlicht die Politikerin. Die Gemeinden seien als Schulerhalter verpflichtet, die nötigen Räume zu stellen. Hier könnte man Landgemeinden mittels Landesförderungen unterstützen und sinnvoll investieren“, schlägt Oberhofer vor.