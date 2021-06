„Schließung der ,Eule‘ bitte nochmals überdenken!“

Die bevorstehende Schließung des Therapiezentrums „Eule“ hat Diskussionen entfacht. Am Donnerstag trudelte per E-Mail der Schließungsauftrag mit Ende Oktober ein. Sabrina Steiner, Leiterin von drei Zentren im Oberland, wendet sich mit einem Appell an die Politik: „Die Entscheidung sollte nochmals überdacht werden!“