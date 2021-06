Lenker ausgeraubt: „Opfer“ hat Geschichte erfunden

Da hat ein 21-Jähriger der Polizei im Zillertal offenbar eine ordentliche Lügengeschichte eufgetischt. Wie berichtet, gab der Mann an, am Samstag von einem anderen Wagen an den Straßenrand gedrängt und zum Anhalten gezwungen worden zu sein. Weiters gab er an, dass zwei vermummte Männer ausgestiegen seien und ihn ausgeraubt hätten. Wie sich nun herausstellte, hat der 21-Jährige die Geschichte frei erfunden.