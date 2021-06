„Der heurigen Badesaison steht nichts mehr im Weg“

Auch Bad-Betreiber Reinhard Gesinger-Sparr ist zufrieden: „Dass die Gemeinde neuer Pächter wird, ist die einzig sinnvolle Lösung. Ich war mir aber in manchen Momenten wirklich nicht sicher, ob wir das noch hinbekommen.“ Einige Vorbereitungen stehen noch an, bevor der Badebetrieb am Freitag losgeht. Erleichtert ist auch Seehof-Wirt Sepp Schellhorn. Zwar hat er einen eigenen Pachtvertrag, der erst mit Jahresende ausgelaufen wäre, dennoch freut er sich, dass schon jetzt eine Lösung gefunden wurde. „Ich bin froh, dass ich die Gemeinde jetzt als Verpächter habe. Damit ist der Seezugang langfristig gesichert.“ Wichtig war ihm auch der öffentliche Zugang durch die Badeanstalt. „Da geht es um das Gemeinwohl.“