Die Musen dürfen wieder singen, spielen und tanzen

„Lange mussten die Musen schweigen, nun freue ich mich auf eine Zeit, in der all das Ungesagte und Ungehörte wieder zum Ausdruck kommen kann“, leitete Nora Schmidt die Präsentation der nächsten Spielzeit ein. Und lockt mit einer interessanten Mischung. Zum Saisonauftakt am 2. Oktober wartet etwa Verdis „Die Macht des Schicksals“ in der Regie von Eva-Maria Höckmayr und mit Matteo Beltrami am Pult. Auch die verschobenen „Perlenfischer“ von Bizet kommen endlich zur Aufführung (27. November). Es folgt im Dezember „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“, eine Rarität von Jaromír Weinberger, die in den späten 1920ern ein riesiger Erfolg war. Mit der österreichischen Erstaufführung von Georg Friedrich Haas’ „Morgen und Abend“ (12. Februar ’22) sowie den „Opern der Zukunft“ (Mai) würdigt man auch das zeitgenössische Musiktheater. Im April folgt noch Wagners „Der fliegende Holländer“, im Mai Loriots „Der Ring an einem Abend“ mit Maria Happel und dem Ensemble. Die Wiederaufnahme von Dietmar Pflegerls Version von Puccinis „La Bohème“ (6. Oktober) rundet die Opernpremieren ab.