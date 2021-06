Österreichs Weg in eine klimafreundliche Industrie

Die sogenannten ESG-Kriterien - Environment, also Umwelt, Soziales und Governance, also Aufsichtsstrukturen - sind für Unternehmen die Begriffe zu neuen Führungs- und Ausrichtungswerten geworden. In dem Online-Event „Rethink Responsibility“ werfen CEOs und Expert*innen sowie Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek als Vertreterin der nächsten Generation nicht nur einen Blick zurück, sondern analysieren die aktuelle Lage und mögliche Zukunftsmodelle, was Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Österreichs Industrie und Wirtschaft betrifft.