„Gothic“-Macher Piranha Bytes kündigt „Elex II“ an

Der deutsche Entwickler Piranha Bytes (u.a. „Gothic“, „Risen“) hat mit „Elex 2“ den Nachfolger seines Science-Fantasy-Rollenspiels aus dem Jahr 2017 angekündigt. Held Jax sieht sich darin mit einer neuen, dunklen Bedrohung konfrontiert, die ihre Schatten auf den Planeten Magalan wirft. Nun liege es an ihm, dessen Völker zu vereinen und sich dieser Dunkelheit gemeinsam entgegenzustellen, so Publisher THQ Nordic in einer Mitteilung. Der Titel befindet sich derzeit in Entwicklung für PC, PlayStation und Xbox. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.