Im Gänsemarsch: Auf den Spuren von Konrad Lorenz

Philosophie fließt in Wein ein

Beobachten, lernen aus der Natur und grundlegende Erkenntnisse in das Leben einbeziehen - das entspricht ganz der Philosophie von Willi Opitz aus Illmitz. Mit seiner Weißweinkreation „Gänsemarsch“ hinterließ der Winzer nun bei der Eröffnung des Konrad-Lorenz-Forschungsinstituts in Grünau bleibenden Eindruck.