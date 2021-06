Rieds Thomas Reifeltshammer beendet Karriere

Er hatte sich in Ried seine ersten Fußballschuhe zerrissen, dem Klub immer die Treue gehalten. Auch nach dem bitteren Abstieg führte er die Innviertler als Anführer wieder zurück in die Bundesliga. Nach über 300 Profispielen für Ried ist aber nun Schluss, beendet Thomas Reifeltshammer komplett überraschend die Karriere. Dem Verein wird er aber in einer anderen Rolle erhalten bleiben, der 32-Jährige wechselt ins Management, „Es ist mir sehr schwer gefallen, aber es hat schon länger Gespräche darüber gegeben“, so Reifeltshammer.