Felix Müller ist der erste Kunst-Professor in Graz

„Seit meiner ersten Bestellung zum Rektor der KUG im Jahr 2007 bemühe ich mich, auch die bildende Kunst auf universitärer Ebene zu etablieren“, betonte Georg Schulz. Nun ist es ihm endlich gelungen. 2023 hat der Bund die Finanzierung einer diesbezüglichen Professur angekündigt. So lange wollte man aber nicht warten, und man konnte das Land zu einer Stiftungsprofessur überreden. Diese soll eine Schnittstelle zwischen den beiden pädagogischen Hochschulen in Graz, wo das Didaktische gelehrt wird, und der Karl-Franzens-Universität, hier wird die Kunstgeschichte unterrichtet, sein. Vorerst will man sich auf die akademische Ausbildung in Sachen bildnerischer Erziehung konzentrieren. In weiterer Folge denkt man aber durchaus an ein allererstes, eigenes Institut für bildende Kunst an der Grazer Kunstuniversität.