Eurowings fährt Flugbetrieb langsam wieder hoch

Jeden Monat seien zuletzt zehn bis 15 Flugzeuge reaktiviert worden, die aufgrund der Reisebeschränkungen in der Coronakrise am Boden bleiben mussten, so Eurowings-Chef Jens Bischof. Bis Ende des Monats sollen demnach 60 Flugzeuge abheben, im Spätsommer sollen es 81 sein.