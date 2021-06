Drogenhandel: Zehn Verdächtige festgenommen

Zehn Festnahmen und 13 Hausdurchsuchungen sind das Resultat von neun Monate dauernden Ermittlungen der Suchtmittelgruppe Baden in Niederösterreich gewesen. Sichergestellt wurden nach Polizeiangaben vom Montag unter anderem 3223 Gramm Cannabiskraut, 185 Gramm Kokain, 2033 Gramm Amphetamin sowie etwa 58.000 Euro in bar. Die Beschuldigten sollen seit 2017 in Niederösterreich und Wien Drogen mit einem Verkaufswert von 300.000 bis 440.000 Euro an den Mann gebracht haben.