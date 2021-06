Vermisster 47-Jähriger in Imst wieder aufgetaucht

Der 47-jährige Mann hatte, wie berichtet, am 2. Juni um 4 Uhr früh seine Wohnung in Imst verlassen. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Ein Unfall wurde befürchtet. In Imst und Umgebung fand eine große Suchaktion statt, an der sich auch die Wasserrettung beteiligte. Sie blieb erfolglos.