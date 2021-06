Yarmolenko-Zaubertor verzückt die Fußball-Welt!

So grausam kann Fußball sein, aus ukrainischer Sicht - und so schön kann Fußball sein, aus niederländischer Sicht! So unermüdlich kämpfend und dank eines wahren Zaubertores von Andrey Yarmolenko war im Abend-Schlager der Gruppe C die Ukraine gegen die Niederlande nach einem 0:2-Rückstand auf Kurs in Richtung großartiges Comeback, da gab es am Ende dann doch noch einen „orangenen Nackenschlag“ …