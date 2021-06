England-Matchwinner Sterling: „Ich musste treffen“

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): „Gratulationen an England zum Sieg, aber auch unseren Spielern. Es war ein schwieriges Spiel, es war heiß. Wie erwartet mussten wir in den ersten 20 Minuten dem Druck standhalten. Danach hatten wir Kontrolle, mehr oder weniger. Dann gab es einen Fehler. Wir haben seit sieben Tagen darüber geredet, dass wir nicht aus der Formation geraten wollen. Sie haben den Raum genutzt und getroffen. England hat ein tolles Team. Wir waren die meiste Zeit ebenbürtig. Das ermutigt mich, es wird besser werden in den kommenden Spielen.“