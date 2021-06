Alkoholisierter Randalierer schlug Polizist!

Polizist attackiert! Als Beamte Sonntag in aller Früh zu einem Mehrparteienhaus in Hofstätten an der Raab ausrückten, um einer angezeigten Lärmbelästigung nachzugehen - packte der dort wohnende Rumäne (39) einen Beamten an der Jacke, zerrte ihn in die Wohnung und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht! Mehrere Streifen und Polizeihunde waren im Einsatz.