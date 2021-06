Clippers verkürzen in der Playoff-Serie auf 1:2

Die Los Angeles Clippers haben ihren Heimvorteil genutzt und in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA in der Playoff-Serie gegen die Utah Jazz den ersten Sieg geholt. Damit hat das Team aus Kalifornien auf 1:2 verkürzt. Die Clippers siegten am Samstagabend deutlich 132:106 und dürfen wieder auf den Einzug in die Finals der Western Conference hoffen.