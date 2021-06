Bad Blumau: Katzen laut Gutachter gequält

Verhandlung am 12. Juli

In Verdacht, die Katzen gequält zu haben, stehen Ortschefin Andrea Kohl (ÖVP) und ihre Mutter. Kohl betonte allerdings, damals in Wien studiert und nichts mitbekommen zu haben. Tatsache ist, dass gegen Kohl und ihre Mutter ein Strafantrag vorliegt, die Verhandlung wurde für den 12. Juli anberaumt. Mittlerweile bestätigt auch ein vom Gericht angeordnetes Gutachten, dass die geretteten Tiere Qualen erlitten hatten.