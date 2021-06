„Linz 2“ ist jetzt Herr am eigenen Grund und Boden

Politische Entscheidung

Nach politischen Querelen rund um die parteinahen Jugendlager am Mondsee und Attersee wurde auch für die unabhängigen Pfadfinder die Pacht auf 10.000 Euro erhöht. Ein Preis, der die Gruppe in den Ruin getrieben hätte. Doch Probleme anzupacken, ist eine der Stärken der Pfadis: Sie starteten die Spendenaktion „Ein guter Grund ,Linz 2‘ zu helfen“. Nach vier Monaten lagen die nötigen Mittel am Tisch. Der Kaufvertrag ist unterzeichnet und die „Linz 2-er “ sind Herren am eigenen Grundstück.