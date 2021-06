Friede, Freude und ein Geschenkkorb

Von der Organisation der Flächentests im Dezember und Jänner über die gesamte Logistik für die Testinfrastruktur in den Gemeinden bis hin zum Einsatz in den Teststraßen selbst: Ohne Feuerwehr wäre all das nicht denkbar! Nach den Querelen um den Impfplan wurde nun von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur „Friedenskonferenz“ nach Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs geladen. Dort erklärte Feuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner: „Wir sind auch dankbar, dass wir vom Land Niederösterreich nicht nur große Wertschätzung, sondern auch die Abgeltung entstandener Kosten bekommen. So sieht gelungene Partnerschaft aus.“ Stellvertretend für alle Feuerwehrkameraden wurde Kommandant Sebastian Auer ein Geschenkkorb überreicht.