Sturm: Neuer Innenverteidiger aus dem Bullen-Stall

51 Spiele mit fünf Toren und sieben Assists in der Zweiten Liga sowie fünf Einsätze in der Bundesliga für Red Bull stehen auf der Vita des Jungspundes, der in der Akademie der Mozartstädter ausgebildet wurde. Der Nachwuchs-Nationalteamspieler wurde zu Jahresbeginn fixer Bestandteil des Bundesliga-Kaders und feierte für den Double-Sieger sein Debüt in der höchsten Spielstufe.