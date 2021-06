Neuer „Herr der Ringe“-Animationsfilm angekündigt

Der Fantasy-Klassiker „Der Herr der Ringe“ bekommt eine Erweiterung: Im Animationsfilm „Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ soll die Saga über Helm Hammerhand und seine Festung Helms Klamm erzählt werden. Der Animationsfilm soll zu einem Zeitpunkt 260 Jahre vor den Handlungen der Kinotrilogie von Peter Jackson spielen.