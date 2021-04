Rekordsumme für „Herr der Ringe“-Serie

Es ist eine Rekordsumme, die Amazon für das Comeback von „Herr der Ringe“ als Fernseh-Serie in die Hand nimmt. 465 Millionen US-Dollar - das sind umgerechnet 388 Millionen Euro - zahlt der riesige Konzern, der die Geschichte rund um Mittelerde Tausende von Jahren vor den Ereignissen von „Der Hobbit“ und Frodo, Sam, Gollum & Co. erzählen will.