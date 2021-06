USA spenden 500 Millionen Biontech-Impfdosen

Die USA wollen dem Beispiel der EU folgen und 500 Millionen Covid-19-Impfdosen von Biontech/Pfizer kaufen, um sie ärmeren Ländern zu spenden. 200 Millionen Dosen würden ab August geliefert, die restlichen 300 Millionen in der ersten Hälfte des Jahres 2022, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Sie sollen über die internationale Impf-Allianz Covax an mehr als 90 ärmere Länder sowie die Afrikanische Union verteilt werden.