Andrew Gordon: Ein Kracher für Eishockey-Graz!

Der nächste Neuzugang bei den Graz99ers ist fix! Dabei handelt es sich um Andrew Gordon. Der 35-jährige Stürmer spielte 55 Spiele in der NHL (Washington Capitals bzw. Anaheim Ducks) und 568 Partien in der AHL (234 Tore / 224 Assists), wo er auch zwei Mal den Meistertitel feiern konnte. Die letzten sechs Jahre verbrachte der Kanadier fast durchgehend in der SHL und war dabei fünf Jahre der Assistant-Captain beim HC Linköping. 278 Spiele absolvierte Gordon in Schweden und scorte 70 Tore und 94 Assists.