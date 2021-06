Mit viel Kernöl-Power zum erträumten Heimsieg

Erst dieser Tage saß Gottfried Grasser wieder im Flieger. In Detroit bereitete der Teamchef des Grasser Racing Teams seine Lamborghinis auf die nächsten Aufgaben in der amerikanischen IMSA-Serie vor. Rechtzeitig ist er wieder in der Heimat und will beim Heimrennen des ADAC GT Masters am Red Bull Ring mit seiner Truppe um den Sieg fahren.