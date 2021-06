Sexuelle Gefälligkeiten im Gefängnis eingefordert?

Ein brisantes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Graz hat nun zu einer Anklage geführt: Der Mitarbeiter der Infrastruktur in der Klagenfurter Justizanstalt - der Verdächtige gehört nicht der Justizwache an - muss sich in Kürze wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses vor dem Strafrichter verantworten. Dem Mann, der explizit nicht im Sicherheitsbereich arbeitet, wird vorgeworfen, von einem weiblichen Häftling diverse sexuelle Gefälligkeiten eingefordert zu haben.