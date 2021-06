Fußball-EM, Urlaubssaison: WHO mahnt zur Vorsicht

Lichtblick: Zahlen gehen europaweit massiv zurück

Gleichzeitig wies Kluge auf positive Entwicklungen hin. Seit zwei Monaten sehe man einen Rückgang bei den Neuinfektionen, Spitalseinweisungen und Todesfällen. In der vergangenen Woche seien in der WHO-Region Europa rund 368.000 neue Corona-Fälle gemeldet worden - ein Fünftel der wöchentlichen Fälle während der jüngsten europaweiten Corona-Welle im April. Erstmals seit Herbst 2020 sei die Zahl der mit Corona in Verbindung stehenden Todesfälle vergangene Woche auf unter 10.000 gefallen.