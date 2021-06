Erfolg durch Online-Marketing mithilfe von Profis

Der Vorteil von Werbeaktionen von Online-Händlern liegt in der Reichweite und Zielgenauigkeit

Zweifelsohne hat der traditionelle Einzelhandel, die einzelne Verkaufszeile in der Fußgängerzone einer jeden Stadt hin und wieder lukrative Werbeprogramme und Sonderaktionen im Angebot. Die Möglichkeiten für Kreativität und Flexibilität sind in der physischen Welt für Werbemaßnahmen jedoch stark begrenzt - Prospekte, Flyer, Werbeplakate und wenige andere, jedoch ähnliche Dinge sind die gängigen Werbewerkzeuge.