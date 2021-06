Team Strache will Grillverbot auf der Donauinsel

Ein Wahldebakel, ein paar Mitglieder und trotz allem ein Millionenbetrag an Förderung vom Steuerzahler: So liest sich, was vom Team HC Strache übrig geblieben ist. Der letzte Musketier, Landesobmann Karl Baron, gibt aber nicht auf. Er meldet sich jetzt zurück und fordert ein Grillverbot auf der Wiener Donauinsel.