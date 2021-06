Verdächtige Vorzugsstimmen für FP-Kandidat

Auf den ersten Blick hat ein Welser bei der Wirtschaftskammerwahl im Vorjahr ein Bombenergebnis eingefahren. 133 Vorzugsstimmen, so viele wie sonst kein anderer Kandidat. Die grünen Kämmerer wurden stutzig. Anzeige. Am Mittwoch stand der FP-Funktionär in Wels vor Gericht. Der Prozess endete mit Diversion.