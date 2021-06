FPÖ will Kleinschule in Henndorf retten

Ortschef warnt vor hohen Kosten

Stadtchef Deutsch kann den Vorschlägen wenig abgewinnen: Eine Renovierung würde rund eine halbe Million Euro kosten – und das für eine Schule, in der in wenigen Jahren nur mehr eine Handvoll Kinder sitzen würde. „Es ist naiv zu glauben, man könne die Schule über den Sommer notdürftig sanieren und dürfe dann wieder aufsperren“, so Deutsch.