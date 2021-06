Sturm und GAK spielen jetzt auf slowakischem Grün

7600 m² alte Rasensode wurden abgefräst, Platz für das neue Grün wurde geschaffen. Der neue Rasen für die Merkur Arena stammt aus der Slowakei. Stefan Weber, Leiter des neuen Kompetenzteams Rasen, macht sich für die weitere Rasenpflege bereit: „Wir haben nun ein Material in Top-Zustand erhalten und jetzt ist es unsere Aufgabe, dieses Material in Top-Zustand weiterhin zur Verfügung zu stellen.“ „Das weitere Ziel wird nun sein, den Rasen durch die veränderte und intensivere Pflege widerstandsfähiger zu machen, um weiterhin optimale Rahmenbedingungen für die kommende Spielsaison bieten zu können“, so Messe-Vorständin Barbara Muhr.