Thiem gibt’s jetzt als Serie

Am besten gleich in Mallorca, wo am 21. Juni das Rasenturnier startet. Gleich zwei Tage nach seiner Rückkehr aus Paris hat Thiem wieder mit dem Training begonnen. Matchhärte und Fitness hatte er nach den French Open bemängelt. Hoffentlich hat er dahingehend aufgeholt. Sonst verleihen ihm vielleicht seine eigenen Getränkedosen Flügel.