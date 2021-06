Nach Todesfall in Neusiedl Aufregung um Corona

Schwere Vorwürfe erhebt eine Familie aus dem Bezirk Neusiedl am See gegen die Volkshilfe. Eine Mitarbeiterin soll trotz einer Corona-Infektion fahrlässig gehandelt und Hausbesuche unternommen haben. Dass Todesfälle in drei Gemeinden damit in Zusammenhang stehen könnten, befürchtet einer der Hinterbliebenen. Die Volkshilfe weist die Anschuldigungen auf das Schärfste zurück.