Taboga-Comeback steigt im Landescup in Oberndorf

Das Salzburger Fußball-Unterhaus kommt langsam aus der Corona-Pause. Die ersten Pflichtspiele steigen in einem Monat am 10. Juli mit der Vorrunde im SFV-Landescup. Die erste Hauptrunde am 17. Juli wurde am Dienstagabend ausgelost, brachte einige heiße Derbys. Und: Das Taboga-Comeback im Dress des SK Strobl steigt beim SK Oberndorf.