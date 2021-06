Wohnthema bleibt heißen Eisen in Innsbruck

Leistbares Wohnen bedeutet in Innsbruck derzeit vor allem eines: Verdichten und verbauen. Denn die Mobilisierung des Leerstandes – man schätzt, dass es 2000 bis 3000 Wohnungen sind – ist noch immer in weiter Ferne. Diese soll mittels einer Leerstandsabgabe erfolgen, die das Land wie berichtet bis Jahresende auf Schiene bringen will. Dazu müsste man aber zuerst wissen, welche Wohnungen überhaupt leer stehen.