Erst spät, dann radikal: Fiat wird Elektromarke

Lange Zeit war von Fiat in elektrischer Richtung nicht viel zu sehen, doch mittlerweile haben die Italiener einen blitzsauberen Stromer im Programm, an dem eigentlich nur der Name irritiert: Fiat 500. Damit heißt er genauso wie der weiterhin gebaute Kleinwagen mit Verbrennungsmotor, ist aber ein völlig eigenständiges Fahrzeug, das optisch wie ein Facelift des Verbrenners wirkt. Tatsächlich ist er aber größer und rein elektrisch. Anfangs wurde noch vom Fiat 500e gesprochen (was ein logischer Name wäre), offiziell ist die Bezeichnung aber verwirrenderweise Fiat 500.