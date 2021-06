Das sind die besten Mini-Klimageräte

Schluss mit Schwitzen im Büro! Mini-Klimaanlagen liegen jetzt voll im Trend. Die kleinen Geräte sind nicht nur platzsparend, sondern auch einfach in der Handhabung. Sie sorgen vor allem in kleineren Räumen, wie Büros oder Schlafzimmer für angenehme Kühlung. Zwar sind die Geräte recht klein, bringen jedoch einiges an Leistung mit sich. Und: Mini-Klimaanlagen sind deutlich preiswerter als große Geräte.