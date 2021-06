Autolenker prallte gegen Trafo - und verschwand

Jede Spur fehlte Montagfrüh von einem Unfalllenker, der mit seinem Audi in St. Martin im Sulmtal in der Steiermark gegen einen Trafo geprallt war. Der schwer beschädigte Wagen wurde von der Feuerwehr geborgen. Eine Suchaktion nach dem Fahrer, an der auch ein Polizeihund beteiligt war, verlief erfolglos.